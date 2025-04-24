Уряд повідомив про чистий прибуток Приватбанку та Ощадбанку, який спрямував до бюджету

Кабмін розподілив прибуток державних банків за 2024 рік. В результаті Приватбанк перерахує до державного бюджету 32,11 млрд грн або 80% чистого прибутку, Ощадбанк – 3,95 млрд грн або 50%.

Відповідні розпорядження Кабінет міністрів прийняв 21 квітня та опублікував на урядовому порталі.

5% чистого прибутку Приватбанку або 2 млрд грн буде спрямовано до резервного фонду, ще 15% (6,02 млрд грн) - на покриття накопичених збитків минулих років.

Ощадбанк спрямує до резервного фонду також 5% чистого прибутку держбанку у розмірі 394,66 млн грн, а 45% (3,55 млрд грн) уряд вирішив розподілити на покриття накопичених збитків минулих років.

Нагадаємо:

Національний банк України у 2025 році перерахує до державного бюджетузі свого прибутку за 2024 рік 84,2 млрд грн. Це рекордна сума.