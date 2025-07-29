На Сумщині армія РФ пошкодила приміщення податкової
Facebook в. о. голови ДПС Лесі Карнаух
Внаслідок ворожої атаки на Сумщину пошкоджено приміщення пункту обслуговування платників податків.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкої служби Леся Карнаух у Facebook.
За її словами, ніхто з працівників не постраждав. Проте у приміщенні вибиті вікна та пошкоджені робочі місця.
"Оперативно ліквідовуємо наслідки", – додала в. о. голови ДПС.
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Вночі 23 липня російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго".