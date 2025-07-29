На Сумщині армія РФ пошкодила приміщення податкової

Внаслідок ворожої атаки на Сумщину пошкоджено приміщення пункту обслуговування платників податків.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкої служби Леся Карнаух у Facebook.

За її словами, ніхто з працівників не постраждав. Проте у приміщенні вибиті вікна та пошкоджені робочі місця.

"Оперативно ліквідовуємо наслідки", – додала в. о. голови ДПС.

Нагадаємо:

Вночі 23 липня російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго".