Кабмін зобовʼязав податкову передати Міноборони дані чоловіків 18-60 років

Кабінет міністрів України зобовʼязав Державну податкову службу протягом 90 календарних днів передати Міноборони дані з Реєстру фізосіб-платників податків про всіх чоловіків України віком від 18 до 60 років.

Про це повідомляє Liga.zakon

Мета цього рішення - звірити ці відомості з Реєстром "Оберіг" і виявити тих, кого досі не внесли на військовий облік.

У повідомленні йдеться, що раніше дані про громадян потрапляли до "Оберіг" переважно через ТЦК або окремі держреєстри. Тепер до цього переліку офіційно додається ДПС, а сам механізм передачі даних закріплено на рівні постанови, а не разового доручення.

Звірка дозволить виявити не лише тих, кого взагалі немає в реєстрі, а й розбіжності в уже наявних записах - застарілу адресу, неточні паспортні дані, невідповідність між реєстрами. За кожним таким записом стоїть ризик.

Паралельно постанова змінює й загальний порядок ведення "Оберіг" - від структури управління реєстром до правил перевірки військово-облікових документів консулами за кордоном. Обмін даними з ДПС - лише один із елементів цієї масштабної реформи обліку.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив зміни, які дозволяють військовозобов'язаним з відстрочкою від призову переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.