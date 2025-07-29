На Сумщине армия РФ повредила помещение налоговой

Facebook в. о. голови ДПС Лесі Карнаух

В результате вражеской атаки на Сумщину повреждено помещение пункта обслуживания налогоплательщиков.

Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух в Facebook.

По ее словам, никто из работников не пострадал. Однако в помещении выбиты окна и повреждены рабочие места.

"Оперативно ликвидируем последствия", - добавила и. о. председателя ГНС.

Напомним:

Ночью 23 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".