На Сумщине армия РФ повредила помещение налоговой
Facebook в. о. голови ДПС Лесі Карнаух
В результате вражеской атаки на Сумщину повреждено помещение пункта обслуживания налогоплательщиков.
Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух в Facebook.
По ее словам, никто из работников не пострадал. Однако в помещении выбиты окна и повреждены рабочие места.
"Оперативно ликвидируем последствия", - добавила и. о. председателя ГНС.
Напомним:
Ночью 23 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".