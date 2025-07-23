Росіяни вдарили по обʼєкту "Сумиобленерго": частина споживачів без світла
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Вночі 23 липня російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження.
В міністерстві запевняють, що енергетики роблять все можливе, аби повернути електропостачання в будинки жителів міста та області в найкоротші терміни.
Нагадаємо:
Російські загарбники у ніч на 19 липня атакували Павлоград різними видами зброї та пошкодили промислові підприємства міста.