Українці почали активніше купувати гібридні авто: популярні моделі

У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 46% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (268 од.). Другий результат у AUDI Q8 (112 од.). Третій за популярністю - TOYOTA Yaris Cross (109 од.).

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (74 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та TOYOTA RAV-4 (47 од.).

Нагадаємо:

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 15% більше, ніж торік.