Ринок електромобілів у жовтні зменшився удвічі – асоціація

У жовтні український ринок електромобілів скоротився на 52%. Українці придбали 4813 авто на акумуляторних джерелах живлення.

Про це повідомляє Укравтопром.

"Основну кількість реалізованих за місяць авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) становили легкові авто – 4813 одиниць, з яких 430 були новими (-82%), а 4383 авто – уживаними (-44%).

Серед 220 комерційних електромобілів новими були 13 авто (у жовтні 2025 р. з 274 одиниць новими були 46 авто).

До топ-5 електромобілів місяця увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV - 87 одиниць;

ZEEKR 7X - 42;

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 27;

MG S6 EV - 24;

ZEEKR 001 - 23 од.

Лідерами імпортованих електромобілів з пробігом стали:

TESLA Model Y - 603 од.;

NISSAN Leaf - 524 од.;

TESLA Model 3 - 491 од.;

CHEVROLET Bolt - 217 од.;

KIA Niro EV - 194 од.

Нагадаємо:

Продажі нових електромобілів у Росії за літо зросли більш ніж удвічі, оскільки дефіцит пального стимулював попит на альтернативи традиційним автомобілям.