Ринок електромобілів у жовтні зменшився удвічі – асоціація
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У жовтні український ринок електромобілів скоротився на 52%. Українці придбали 4813 авто на акумуляторних джерелах живлення.
Про це повідомляє Укравтопром.
"Основну кількість реалізованих за місяць авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) становили легкові авто – 4813 одиниць, з яких 430 були новими (-82%), а 4383 авто – уживаними (-44%).
Серед 220 комерційних електромобілів новими були 13 авто (у жовтні 2025 р. з 274 одиниць новими були 46 авто).
До топ-5 електромобілів місяця увійшли:
- BYD Sea Lion 06 EV - 87 одиниць;
- ZEEKR 7X - 42;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 27;
- MG S6 EV - 24;
- ZEEKR 001 - 23 од.
Лідерами імпортованих електромобілів з пробігом стали:
- TESLA Model Y - 603 од.;
- NISSAN Leaf - 524 од.;
- TESLA Model 3 - 491 од.;
- CHEVROLET Bolt - 217 од.;
- KIA Niro EV - 194 од.
Нагадаємо:
Продажі нових електромобілів у Росії за літо зросли більш ніж удвічі, оскільки дефіцит пального стимулював попит на альтернативи традиційним автомобілям.
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