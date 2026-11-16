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Ринок електромобілів у жовтні зменшився удвічі – асоціація

Анастасія Жарикова — 16 листопада, 12:06
Ринок електромобілів у жовтні зменшився удвічі – асоціація
Getty Images

У жовтні український ринок електромобілів скоротився на 52%. Українці придбали 4813 авто на акумуляторних джерелах живлення.

Про це повідомляє Укравтопром.

"Основну кількість реалізованих за місяць авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) становили легкові авто – 4813 одиниць, з яких 430 були новими (-82%), а 4383 авто – уживаними (-44%).

Серед 220 комерційних електромобілів новими були 13 авто (у жовтні 2025 р. з 274 одиниць новими були 46 авто).

До топ-5 електромобілів місяця увійшли:

  • BYD Sea Lion 06 EV - 87 одиниць;
  • ZEEKR 7X - 42;
  • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 27;
  • MG S6 EV - 24;
  • ZEEKR 001 - 23 од.

Лідерами імпортованих електромобілів з пробігом стали:

  • TESLA Model Y - 603 од.;
  • NISSAN Leaf - 524 од.;
  • TESLA Model 3 - 491 од.;
  • CHEVROLET Bolt - 217 од.;
  • KIA Niro EV - 194 од.

Нагадаємо:

Продажі нових електромобілів у Росії за літо зросли більш ніж удвічі, оскільки дефіцит пального стимулював попит на альтернативи традиційним автомобілям.

електромобіль Укравтопром
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Укравтопром

Ринок електромобілів у жовтні зменшився удвічі – асоціація
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