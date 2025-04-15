В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі обирають

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 15% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 61%, проти 48% минулого року.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (141 од.).

Другий результат у AUDI Q8 (87 од.).

Третій за популярністю - SUZUKI Vitara (75 од.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у TOYOTA Prius (63 од.)

Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (62 од.) та FORD Escape (49 од.).

Нагадаємо:

У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж торік.