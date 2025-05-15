Украинцы начали активнее покупать гибридные авто: популярные модели

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 46% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, чтодоля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (268 ед.). Второй результат у AUDI Q8 (112 ед.). Третий по популярности - TOYOTA Yaris Cross (109 ед.).

Среди импортируемых гибридов с пробегом первенство у TOYOTA Prius (74 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (58 ед.) и TOYOTA RAV-4 (47 ед.).

Напомним:

В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 15% больше, чем в прошлом году.