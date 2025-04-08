Українці збільшили попит на електромобілі: які моделі купують

У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% – у порівнянні з лютим.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4532 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3885 шт.).

Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Song Plus - 100 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 96 од.;

3. ZEEKR 001 - 69 од.;

4. ZEEKR 7X - 59 од.;

5. AUDI Q4 e-tron - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. TESLA Model Y - 448 од.;

2. NISSAN Leaf - 445 од.;

3. TESLA Model 3 - 410 од.;

4. HYUNDAI Kona - 273 од.;

5. KIA Niro - 270 од.

За даними "Укравтопром", усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кв. 2024р. З них нових – 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).

Нагадаємо:

У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 - на 23%.

В Україні у лютому найбільші показники реєстрації електромобілів продемонструвала Львівська область – 679 од. (95% вживані).