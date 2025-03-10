В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі
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У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 - на 23%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 (нових – 632, уживаних – 3728).
Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 115 од.;
- ZEEKR 7X - 65 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 56 од.;
- ZEEKR 001 - 46 од.;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 45 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- TESLA Model Y - 430 од.;
- TESLA Model 3 - 429 од.;
- NISSAN Leaf - 407 од.;
- HYUNDAI Kona Electric - 245 од.;
- KIA Niro EV - 231 од.
Нагадаємо:
У 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.