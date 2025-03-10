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В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі

Віктор Волокіта — 10 березня, 09:05
В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі
Getty Images

У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 - на 23%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 (нових – 632, уживаних – 3728).

Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. BYD Song Plus - 115 од.;
  2. ZEEKR 7X - 65 од.;
  3. VOLKSWAGEN ID.4 - 56 од.;
  4. ZEEKR 001 - 46 од.;
  5. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. TESLA Model Y - 430 од.;
  2. TESLA Model 3 - 429 од.;
  3. NISSAN Leaf - 407 од.;
  4. HYUNDAI Kona Electric - 245 од.;
  5. KIA Niro EV - 231 од.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.

автопром авто

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В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі
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