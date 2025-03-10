В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі

У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 - на 23%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 (нових – 632, уживаних – 3728).

Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus - 115 од.; ZEEKR 7X - 65 од.; VOLKSWAGEN ID.4 - 56 од.; ZEEKR 001 - 46 од.; VOLKSWAGEN ID.Unyx - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

TESLA Model Y - 430 од.; TESLA Model 3 - 429 од.; NISSAN Leaf - 407 од.; HYUNDAI Kona Electric - 245 од.; KIA Niro EV - 231 од.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.