Найпопулярніші електромобілі в Україні: які регіони купують їх найчастіше

В Україні у лютому найбільші показники реєстрації електромобілів продемонструвала Львівська область – 679 од. (95% вживані).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Крім цього, у Києві було зареєстровано 509 од. (69% вживані) авто на елекротязі, в Київській області – 380 од. (78% вживані); Дніпропетровській обл. – 334 од. (79% вживані); Одеській обл. – 260 од (77% вживані).

Зазначається, що в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV. В Дніпропетровській обл. частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

- TESLA Model Y – на Львівщині та в м. Києві.

- TESLA Model 3 – у Київській обл. та на Дніпропетровщині.

- NISSAN Leaf – у Одеській обл.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 - на 23%.