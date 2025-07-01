Renault Clio став найпопулярнішим авто в Європі: які ще моделі увійшли в топ-10

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем. Його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.

Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на дані focus2move.

Зазначається, що торік лідерство належало Dacia Sandero.

За даними "Укравтопром", ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи:

1. Renault Clio (+7,7%);

2. Dacia Sandero (-8,4%);

3. Volkswagen T-Roc (+0,3%);

4. Volkswagen Golf (-16,7%);

5. Volkswagen Tiguan (+11,8%);

6. Dacia Duster (+7,1%);

7. Citroen C3 (-10,9%);

8. Opel Corsa (+7%);

9. Toyota Yaris (-12,9%);

10. Peugeot 2008 (+2,5%).

Нагадаємо:

За підсумками січня-березня найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla.

У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.