Renault Clio став найпопулярнішим авто в Європі: які ще моделі увійшли в топ-10
За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем. Його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.
Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на дані focus2move.
Зазначається, що торік лідерство належало Dacia Sandero.
За даними "Укравтопром", ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи:
1. Renault Clio (+7,7%);
2. Dacia Sandero (-8,4%);
3. Volkswagen T-Roc (+0,3%);
4. Volkswagen Golf (-16,7%);
5. Volkswagen Tiguan (+11,8%);
6. Dacia Duster (+7,1%);
7. Citroen C3 (-10,9%);
8. Opel Corsa (+7%);
9. Toyota Yaris (-12,9%);
10. Peugeot 2008 (+2,5%).
Нагадаємо:
За підсумками січня-березня найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla.
У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.