Світові бестселери авто: які моделі найбільш популярні

За підсумками січня-березня найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані focus2move.

Зазначається, що глобальні продажі цієї моделі склали 244 751 од. Отже, відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%.

ТОП-10 найбільш продаваних моделей у світі:

1. Toyota Corolla - 244 751 од. (-13,5%);

2. Toyota RAV4 - 242 190 од. (-0,6%);

3. Ford F-Series - 225 501 од. (+24%);

4. Tesla Model Y - 191 193 од. (-33,6%);

5. Honda CR-V - 180 452 од. (-0,3%);

6. Chevrolet Silverado - 150 164 (-8%);

7. Hyundai Tucson - 148 511 од. (+1%);

8. Tesla Model 3 - 139 901 од. (+24,2%);

9. Toyota Hilux - 136 420 (+0,5%);

10. Toyota Camry - 136 233 од. (+0,5%).

Нагадаємо:

У січні-лютому 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%.