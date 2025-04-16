Бестселери Європи: які авто найбільш популярні серед європейців
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Рейтинг найбільш популярних автомобілів в 43 країнах Європи очолила Dacia Sandero.
Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на fосus2mоvе.
За їхніми даними, за два місяці з початку року ця модель досягла показника у 45 524 європейських продажів.
ТОП-10 моделей:
1. Dacia Sandero – 45 524 од.;
2. Renault Clio – 43 798 од.;
3. Volkswagen Golf – 41 206 од.;
4. Dacia Duster - 39 610 од.;
5. Volkswagen T-Roc – 39 301 од.;
6. Citroen C3 – 36 125 од.;
7. Volkswagen Tiguan – 35 230 од.;
8. Opel Corsa - 32 992 од.;
9. Skoda Octavia - 30 901 од.;
10. Peugeot 208 - 30 615 од.
Нагадаємо:
Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий досягли 13,17 млн од, що на 0,4% більше, ніж торік.