Бестселери Європи: які авто найбільш популярні серед європейців

Рейтинг найбільш популярних автомобілів в 43 країнах Європи очолила Dacia Sandero.

Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на fосus2mоvе.

За їхніми даними, за два місяці з початку року ця модель досягла показника у 45 524 європейських продажів.

ТОП-10 моделей:

1. Dacia Sandero – 45 524 од.;

2. Renault Clio – 43 798 од.;

3. Volkswagen Golf – 41 206 од.;

4. Dacia Duster - 39 610 од.;

5. Volkswagen T-Roc – 39 301 од.;

6. Citroen C3 – 36 125 од.;

7. Volkswagen Tiguan – 35 230 од.;

8. Opel Corsa - 32 992 од.;

9. Skoda Octavia - 30 901 од.;

10. Peugeot 208 - 30 615 од.

Нагадаємо:

Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий досягли 13,17 млн од, що на 0,4% більше, ніж торік.