Глобальний авторинок: скільки нових автівок продали в світі у січні-лютому
Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий досягли 13,17 млн од, що на 0,4% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані focus2move.
Зазначається, що Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в КНР було реалізовано 3,62 млн нових авто, що на 0,8% менше, ніж торік.
ТОП-10 країн за обсягом продажів нових авто:
1. КНР - 3,62 млн од. (-0.8%);
2. США - 2,33 млн од. (-2,9%);
3. Індія – 791,6 тис од. (+1,6%);
4. Японія – 759,9 тис од. (+16%);
5. Велика Британія – 517,1 тис од. (-7,3%);
6. Німеччина – 410,6 тис од. (-4,5%);
7. Бразилія – 332, 7 тис од. (+8,2%);
8. Франція – 311,1 тис од. (-3,5%);
9. Італія – 304,9 тис од. (-6,4%);
10. Канада – 239, 9 тис од.
Нагадаємо:
Торік глобальне виробництво автотранспорту склало 92,5 млн одиниць, що на 1% менше, ніж у 2023 році.
Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.