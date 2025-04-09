Глобальний авторинок: скільки нових автівок продали в світі у січні-лютому

Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий досягли 13,17 млн од, що на 0,4% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані focus2move.

Зазначається, що Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в КНР було реалізовано 3,62 млн нових авто, що на 0,8% менше, ніж торік.

ТОП-10 країн за обсягом продажів нових авто:

1. КНР - 3,62 млн од. (-0.8%);

2. США - 2,33 млн од. (-2,9%);

3. Індія – 791,6 тис од. (+1,6%);

4. Японія – 759,9 тис од. (+16%);

5. Велика Британія – 517,1 тис од. (-7,3%);

6. Німеччина – 410,6 тис од. (-4,5%);

7. Бразилія – 332, 7 тис од. (+8,2%);

8. Франція – 311,1 тис од. (-3,5%);

9. Італія – 304,9 тис од. (-6,4%);

10. Канада – 239, 9 тис од.

Нагадаємо:

Торік глобальне виробництво автотранспорту склало 92,5 млн одиниць, що на 1% менше, ніж у 2023 році.

Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.