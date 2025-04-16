Бестселлеры Европы: какие авто наиболее популярны среди европейцев

Рейтинг самых популярных автомобилей в 43 странах Европы возглавила Dacia Sandero.

Об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на fосus2mоvе.

По их данным,за два месяца с начала года эта модель достигла показателя в 45524 европейских продаж.

ТОП-10 моделей:

1. Dacia Sandero - 45524 ед;

2. Renault Clio - 43798 ед;

3. Volkswagen Golf - 41206 ед;

4. Dacia Duster - 39610 ед;

5. Volkswagen T-Roc - 39301 ед;

6. Citroen C3 - 36125 ед;

7. Volkswagen Tiguan - 35230 ед;

8. Opel Corsa - 32992 ед;

9. Skoda Octavia - 30901 ед;

10. Peugeot 208 - 30615 ед.

Напомним:

Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль достигли 13,17 млн ед, что на 0,4% больше, чем в прошлом году.