Найпопулярніші авто в Європі: які моделі обирають європейці
В першому півріччі 2025 року найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) став Dacia Sandero.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані JATO.
Зазначається, майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.
Йдеться, що ТОП-10 моделей нових авто в Європі:
1. Dacia Sandero – 128842 од. (-11%);
2. Renault Clio – 122489 од. (+7%);
3. Peugeot 208 – 109146 од. (+2%);
4. VW T-Roc – 106118 од. (-5%);
5. VW Golf – 104162 од. (-17%);
6. VW Tiguan – 97508 од. (+28%);
7. Dacia Duster – 97188 од. (+9%);
8. Peugeot 2008 – 96378 од. (+3%);
9. Citroën C3 – 95891 од. (-9%);
10. Toyota Yaris Cross – 95513 од. (-5%).
Нагадаємо:
За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем. Його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.