Найпопулярніші авто в Європі: які моделі обирають європейці

В першому півріччі 2025 року найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) став Dacia Sandero.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані JATO.

Зазначається, майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.

Йдеться, що ТОП-10 моделей нових авто в Європі:

1. Dacia Sandero – 128842 од. (-11%);

2. Renault Clio – 122489 од. (+7%);

3. Peugeot 208 – 109146 од. (+2%);

4. VW T-Roc – 106118 од. (-5%);

5. VW Golf – 104162 од. (-17%);

6. VW Tiguan – 97508 од. (+28%);

7. Dacia Duster – 97188 од. (+9%);

8. Peugeot 2008 – 96378 од. (+3%);

9. Citroën C3 – 95891 од. (-9%);

10. Toyota Yaris Cross – 95513 од. (-5%).

Нагадаємо:

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем. Його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.