Самые популярные авто в Европе: какие модели выбирают европейцы

В первом полугодии 2025 года самым популярным легковым автомобилем в Европе (28 стран) стал Dacia Sandero.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные JATO.

Отмечается,почти 129 тыс. новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.

Речь идет, чтоТОП-10 моделей новых авто в Европе:

1. Dacia Sandero - 128842 ед. (-11%);

2. Renault Clio - 122489 ед. (+7%);

3. Peugeot 208 - 109146 ед. (+2%);

4. VW T-Roc - 106118 ед. (-5%);

5. VW Golf - 104162 ед. (-17%);

6. VW Tiguan - 97508 ед. (+28%);

7. Dacia Duster - 97188 ед. (+9%);

8. Peugeot 2008 - 96378 ед. (+3%);

9. Citroën C3 - 95891 ед. (-9%);

10. Toyota Yaris Cross - 95513 ед. (-5%).

Напомним:

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем. Его продажи выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7%.