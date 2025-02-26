Правительство приняло решение о подписании соглашения между Украиной и США: ключевые позиции

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня Правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления", - написал он.

По его словам, основные пункты соглашения будут следующими:

1. Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и совместно будет управляться правительствами обеих стран;

2. украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому;

3. Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

4. США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;

5. собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;

6. в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

То есть, как отметил Шмыгаль, никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

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Напомним:

Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.

15 февраля Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.

Предыдущее соглашение о недрах предусматривало создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.

Зеленский отметил, что он не собирается признавать соглашение, по которому Украина будет должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов. Он также отметил, что одно наличие американского бизнеса в Украине не будет гарантировать безопасность.