Приватбанк продає частину гірськолижного комплексу "Буковель"

Приватбанк виставив на продаж частину гірськолижного комплексу "Буковель", будівель готельних комплексів Radisson тощо, ціна — 3,6 мільярда гривень.

Це випливає із повідомлення на сайті "Прозорро.Продажі".

У системі "Прозорро.Продажі" вказані лоти, до яких входить частина гірськолижного комплексу "Буковель", будівлі готельного комплексу Radisson, гуртожиток і земельні ділянки.

Банк отримав це майно в рахунок погашення проблемних кредитів, виданих до націоналізації, зазначено у повідомленні.

Майно поділили на два лоти. Лот 1 — 34 земельні ділянки, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосна станція, дві трансформаторні підстанції та 10 окремих комерційних приміщень. Лот 2 — дві земельні ділянки, будівлі готельного комплексу Radisson та гуртожиток.

Стартова ціна першого лоту складає 1,6 мільярда гривень, другого — майже два мільярда.

Потенційні покупці мають не перебувати під санкціями, не бути пов'язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, не мати корупційних правопорушень, не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів.

Вони не повинні бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структурою власності, не бути приналежними до олігархів та минулих керівників або власників банку.

Реалізація активів відбувається в межах системної роботи Приватбанку зі скорочення портфеля непрофільних і проблемних активів, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Буковель — один з найбільших гірськолижних курортів східної Європи, розташований в Україні в Карпатах на території села Поляниця. У грудні 2016 внаслідок націоналізації ПриватБанку частина курорту Буковель перейшла у власність держави.

У жовтні 2018 державну частку було виставлено на продаж. Повідомлялося, що інша частина Буковеля, згідно з даними реєстрів, належать особам, пов'язаним з колишнім партнером Ігоря Коломойського – Ігорем Палицею. Так, через засновників ТОВ "Буковель" значаться Оксана Палиця. Серед кінцевих бенефіціарів – Оксана та Захар Палиц

Також раніше повідомлялося, що Приватбанк виставить на продаж найбільші об'єкти стягнутого майна, серед яких стадіон "Дніпро-Арена" та торгівельний центр "Приозерний" у Дніпрі.