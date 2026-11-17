Приватбанк виставив окремим лотом на торги частину майна гірськолижного комплексу "Буковель", у тому числі земельні ділянки загальною площею 101 га, 14 підвісних пасажирських канатних доріг та десять комерційних приміщень.

Про це пише ZAXID.net.

Приватбанк виставив на продаж частину курорту "Буковель" разом із готельним комплексом Radisson Blu, гуртожитком, 101 га землі та іншим майном у курортному селі Поляниця на Прикарпатті, говориться у публікації. Аукціон запланували на 26 листопада в системі Prozorro.Продажі.

До першого лота входять п'ятизірковий комплекс Radisson Blu Resort 30,6 тис. м², гуртожиток на 8,6 тис. м², дві земельні ділянки загальною площею майже 3,6 га. Стартова вартість нерухомості разом із землею становить понад 2,04 млрд грн з ПДВ.

Приватбанк отримав ці об'єкти у власність як погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації банку, зокрема пов'язаними з колишнім власником Ігорем Коломойським, пише ZAXID.net.

Продаж є частиною стратегії управління такими активами. Кошти від реалізації нерухомості мають поліпшити фінансовий стан банку та збільшити надходження податків і дивідендів до державного бюджету.

Продаж готельних будівель – частина ширшої програми реалізації великих активів банку. До кінця 2026 року фінустанова також планує виставити на аукціони стадіон "Дніпро-Арена" разом із тренувальною базою та торговельний центр "Приозерний" у Дніпрі.

Окремим лотом на торги виставили частину майна гірськолижного комплексу. До нього увійшли 34 земельні ділянки загальною площею 101 га, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосна станція, дві трансформаторні підстанції та десять комерційних приміщень. Стартова ціна – майже 1,6 млрд грн. Аукціон також запланований на 26 листопада.

У листопаді 2025 року Приватбанк уже виставляв на Prozorro.Продажі право оренди частини майна курорту, будівель готельного комплексу Radisson та земельних ділянок. Тоді нерухомість пропонували не продати, а передати в оренду на один рік із можливістю автоматичного продовження договору.

"Тоді єдиним учасником двох торгів з оренди нерухомості курорту стало ТОВ "Буковель", яке належить Захару та Оксані Палицям, сину й ексдружині депутата Ігоря Палиці", – говориться у повідомленні.

Radisson Blu Resort Bukovel відкрили восени 2012 року. Готель на 252 номери став першим об'єктом міжнародної мережі Radisson Blu на українському гірськолижному курорті.

Його інфраструктура включає спа-комплекс площею близько 2000 м² із процедурними кімнатами, фінською та біосаунами, парною і кальдаріумом. Також у готелі облаштували басейн, фітнес-зал, два ресторани та кілька барів.

Вартість проживання в Radisson Blu залежить від сезону та категорії номера. Під час зимового піку січні 2025 року ціни на покращений номер стартували від 15,3 тис. грн за ніч, на сімейний – від 21,4 тис. грн, а на люкс сягали 51,3 тис. грн.

Президентський люкс коштував від 81,2 тис. до 101,3 тис. грн за добу. У січні 2026 року його вартість становила близько 91,4 тис. грн за ніч. Натомість навесні, поза туристичним сезоном, покращений номер можна було забронювати від 5,4 тис. грн за ніч, зазначає видання.

Готель опинився в центрі суспільної уваги на початку січня 2022 року. Тоді "Українська правда2 повідомила, що президент Володимир Зеленський зупинився в Radisson Blu, де, за даними видання, перебував і бізнесмен Ігор Коломойський.

Сам Коломойський заявив журналістам, що не бачив президента й не планував із ним зустрічатися. Згодом Управління державної охорони повідомило, що на оприлюднених фотографіях із парковки не було автомобілів президента та його охорони.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Приватбанк виставить на продаж частину гірськолижного комплексу "Буковель", будівель готельних комплексів Radisson тощо, ціна — 3,6 мільярда гривень.

Буковель — один з найбільших гірськолижних курортів східної Європи, розташований в Україні в Карпатах на території села Поляниця. У грудні 2016 внаслідок націоналізації ПриватБанку частина курорту Буковель перейшла у власність держави.

У жовтні 2018 державну частку було виставлено на продаж. Повідомлялося, що інша частина Буковеля, згідно з даними реєстрів, належать особам, пов'язаним з колишнім партнером Ігоря Коломойського – Ігорем Палицею. Так, через засновників ТОВ "Буковель" значаться Оксана Палиця. Серед кінцевих бенефіціарів – Оксана та Захар Палиц

Також раніше повідомлялося, що Приватбанк виставить на продаж найбільші об'єкти стягнутого майна, серед яких стадіон "Дніпро-Арена" та торгівельний центр "Приозерний" у Дніпрі.