Приватбанк направляет 32,1 миллиардов дивидендов в госбюджет

По итогам 2024 года Приватбанк направляет в государственный бюджет 32,1 миллиардов дивидендов, что составляет 80% чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в первом квартале 2025 года бизнес результат ПриватБанка без переоценок, резервов и налогов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,3 млрд грн. В банке сообщили, чтоосновным драйвером роста стали результаты основной деятельности банка - чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 13% год к году.

В то же времячистая прибыль составила 16,9 млрд грн.

Кроме этого,средства на счетах физических лиц за первый квартал увеличились на 7,3 млрд грн (+1,6%). В то же время кредитный портфель ПриватБанка вырос на 5 млрд грн и по состоянию на 31 марта 2025 года составил 117,8 млрд грн.

Как сообщается, ПриватБанк уплатил по итогам 2024 года более 41 млрд грн налога на прибыль.

Напомним:

Национальный банк Украины в 2025 году перечислит в государственный бюджет из своей прибыли за 2024 год 84,2 млрд грн. Это рекордная сумма.