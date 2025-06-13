В Україні попит на легковики з Китаю зріс на 70%: найпопулярніші моделі

Впродовж травня українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Йдеться, що з цієї кількості: нових – 1335 од. (+92%); вживаних – 245 од. (+5%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. VW ID.UNYX - 254 од.;

2. BYD Song Plus - 216 од.;

3. HONDA eNS1 - 188 од.;

4. BYD Sea Lion 07 - 61 од.;

5. ZEEKR 7X - 55 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. ZEEKR 001 - 26 од.;

2. BUICK Envision - 19 од.;

3. VW ID.UNYX - 18 од.;

4. AUDI Q4 e-tron - 17 од.;

5. MG ZS - 15 од.

Нагадаємо:

Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У квітні 2025 року українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.