В Україні зріс попит на легковики з Китаю: популярні моделі квітня

У квітні 2025 року українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості: нових – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 179 од.; VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 од.; AUDI Q4 e-tron - 75 од.; ZEEKR 001 - 63 од.; ZEEKR 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

ZEEKR 001 - 39 од.; MG ZS - 19 од.; ZEEKR 7X - 17 од.; POLESTAR 2 - 11 од.; BUICK Envision - 10 од.

Нагадаємо:

Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.