В Україні зріс попит на легковики з Китаю: популярні моделі квітня
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У квітні 2025 року українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості: нових – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 179 од.;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 75 од.;
- ZEEKR 001 - 63 од.;
- ZEEKR 7X - 43 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 - 39 од.;
- MG ZS - 19 од.;
- ZEEKR 7X - 17 од.;
- POLESTAR 2 - 11 од.;
- BUICK Envision - 10 од.
Нагадаємо:
Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.