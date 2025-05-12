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В Україні зріс попит на легковики з Китаю: популярні моделі квітня

Віктор Волокіта — 12 травня, 09:00
В Україні зріс попит на легковики з Китаю: популярні моделі квітня
Getty Images

У квітні 2025 року українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості: нових – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus - 179 од.;
  2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 од.;
  3. AUDI Q4 e-tron - 75 од.;
  4. ZEEKR 001 - 63 од.;
  5. ZEEKR 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. ZEEKR 001 - 39 од.;
  2. MG ZS - 19 од.;
  3. ZEEKR 7X - 17 од.;
  4. POLESTAR 2 - 11 од.;
  5. BUICK Envision - 10 од.

Нагадаємо:

Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

В Україні зріс попит на легковики з Китаю: популярні моделі квітня
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