Українці на понад третину зменшили купівлю авто з Китаю: популярні моделі

Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості: нових – 2077 од. (-30%); вживаних – 564 од. (-52%).

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus - 371 од.;

2. ZEEKR 001 - 174 од.;

3. ZEEKR 7X - 165 од.;

4. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 156 од.;

5. AUDI Q4 e-tron - 126 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. ZEEKR 001 - 81 од.;

2. ZEEKR 7X - 48 од.;

3. POLESTAR 2 - 32 од.;

4. TESLA Model 3 - 32 од.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 - 30 од.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.