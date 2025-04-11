Українці на понад третину зменшили купівлю авто з Китаю: популярні моделі
Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості: нових – 2077 од. (-30%); вживаних – 564 од. (-52%).
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.
ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:
1. BYD Song Plus - 371 од.;
2. ZEEKR 001 - 174 од.;
3. ZEEKR 7X - 165 од.;
4. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 156 од.;
5. AUDI Q4 e-tron - 126 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. ZEEKR 001 - 81 од.;
2. ZEEKR 7X - 48 од.;
3. POLESTAR 2 - 32 од.;
4. TESLA Model 3 - 32 од.;
5. VOLKSWAGEN ID.4 - 30 од.
Нагадаємо:
У першому кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.