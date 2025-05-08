Мировые бестселлеры авто: какие модели наиболее популярны

По итогам января-марта самым популярным автомобилем в мире стал Toyota Corolla.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные focus2move.

Отмечается, что глобальные продажи этой модели составили 244 751 ед. Таким образом, относительно аналогичного периода прошлого года спрос на новые Toyota Corolla сократился на 13,5%.

ТОП-10 самых продаваемых моделей в мире:

1. Toyota Corolla - 244 751 ед. (-13,5%);

2. Toyota RAV4 - 242 190 ед. (-0,6%);

3. Ford F-Series - 225 501 ед. (+24%);

4. Tesla Model Y - 191 193 ед. (-33,6%);

5. Honda CR-V - 180 452 ед. (-0,3%);

6. Chevrolet Silverado - 150 164 (-8%);

7. Hyundai Tucson - 148 511 ед. (+1%);

8. Tesla Model 3 - 139 901 ед. (+24,2%);

9. Toyota Hilux - 136 420 (+0,5%);

10. Toyota Camry - 136 233 ед. (+0,5%).

Напомним:

В январе-феврале 2025 года лидером мирового рынка новых авто стал Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%.