Світові бестселери: які нові авто найчастіше купують цьогоріч

У січні-лютому 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move.

ТОП-10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів у січ.-лют. 2025р.:

1. Ford F-Series - 198 557 од. (+91,1%);

2. Toyota RAV4 - 189 392 од. (+20,6%);

3. Toyota Corolla - 171 279 од. (-4,6%);

4. Honda CR-V - 134 453 од. (+8,8%);

5. Toyota Camry - 103 156 од. (+17,7%);

6. Kia Sportage - 96 508 (+5,7%);

7. Tesla Model Y - 95 956 од. (-41,8%);

8. Hyundai Tucson - 92 329 од. (-4,5%);

9. Toyota Hilux - 87 768 (+0,1%);

10. Toyota Yaris - 84 877 од. (+6,1%).

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Нагадаємо:

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у 43 країнах Європи у січні очолила Dacia Sandero з результатом 21731 проданих авто.

У січні глобальні продажі нових легковиків становили 6 782 098 од., що на 1,9% більше порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.