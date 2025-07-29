Фонд гарантування продав активи колишніх "дочок" російських банків на 5,5 мільярдів

Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх "дочок" російських банків через Прозорро.Продажі на майже 5,5 мільярдів гривень за три роки.

Про це повідомляє пресслужба ФГВ.

Зазначається, що це активи колишніх дочірніх структур росбанків АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".

Як повідомляється, за три роки ФГВ успішно реалізував через онлайн-аукціони майже 600 лотів колишніх "дочок" росбанків. Це будівлі банків, заміські комплекси, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

"Кошти від продажу активів пішли на розрахунок із кредиторами цих банків. І що важливо – частина з них була спрямована до державного бюджету", – зазначив Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВ.

Як повідомляє ФГВ, серед успішно проданих лотів:

Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях та її обладнання – 683 млн грн.

Заміський комплекс у Козині (Київська обл.) – 311,1 млн грн. Зокрема до складу лоту входять житлові будинки, ресторан, адміністративні будівлі.

Будівля банку з добудовою під приватну загальноосвітню школу у Києві – 107,8 млн грн.

Колишнє відділення банку в центрі столиці – 84,4 млн грн,

Найактивніше конкурували за автомобілі: на аукціон з продажу машин в середньому приходило 8 учасників. Рекордна конкуренція була під час аукціону з продажу Volkswagen Passat – 48 учасників.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсував продаж активів десяти банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,4 млн грн.



