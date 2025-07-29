Фонд гарантирования продал активы бывших "дочек" российских банков на 5,5 миллиардов
Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших "дочек" российских банков через Прозорро.Продажи на почти 5,5 миллиардов гривен за три года.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВ.
Отмечается, чтоэто активы бывших дочерних структур росбанков АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк".
Как сообщается,за три года ФГВ успешно реализовал через онлайн-аукционы почти 600 лотов бывших "дочек" росбанков. Это здания банков, загородные комплексы, административные помещения, земельные участки, офисная техника, автомобили, имущественные права и права требования по кредитным договорам.
"Средства от продажи активов пошли на расчет с кредиторами этих банков. И что важно - часть из них была направлена в государственный бюджет", - отметил Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированной продажи активов ФГВ.
Как сообщает ФГВ,среди успешно проданных лотов:
Права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях и ее оборудования - 683 млн грн.
Загородный комплекс в Козине (Киевская обл.) - 311,1 млн грн. В частности, в состав лота входят жилые дома, ресторан, административные здания.
Здание банка с достройкой под частную общеобразовательную школу в Киеве - 107,8 млн грн.
Бывшее отделение банка в центре столицы - 84,4 млн грн,
Активнее всего конкурировали за автомобили: на аукцион по продаже машин в среднем приходило 8 участников. Рекордная конкуренция была во время аукциона по продаже Volkswagen Passat - 48 участников.
Напомним:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал продажу активов десяти ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,4 млн грн.