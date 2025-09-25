ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік: очікування погіршилися

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%, і залишив незмінним прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови закінчення війни Росії проти України.

Про це повідомляється в останньому виданні флагманського економічного звіту ЄБРР, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році на тлі високої невизначеності, пов'язаної з війною Росії проти країни", – йдеться в в повідомленні.

Банк зазначає, що економічні перспективи України є дуже невизначеними та залежать від ходу війни, енергетичної безпеки та подальшої міжнародної підтримки.

Зазначається, що реальний ВВП зріс на 0,9% у річному обчисленні у першому кварталі 2025 року завдяки споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру, однак зауважується, що дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкий експорт сільськогосподарської продукції продовжують стримувати зростання.

Рівень безробіття знизився до мінімуму часів війни в 12%, але набір персоналу залишається складним через мобілізацію та еміграцію.

ЄБРР вказує, що дефіцит поточного рахунку України зріс майже на 50% у січні-липні, що відображає високий імпорт військової та енергетичної продукції та слабкий експорт. Очікується, що зовнішнє фінансування становитиме близько $40 млрд.

Наголошується також, що інфляція залишається високою, зумовленою цінами на продукти харчування, комунальні послуги та зростанням реальної заробітної плати, але поступово знижується: з 15,9% у травні до 13,2% у серпні 2025 року.

Нагадаємо:

Національний банк прогнозує суттєвий дефіцит бюджету у 2025 році (22% ВВП) та його повільне зниження у 2026 році (до 19% ВВП), ураховуючи значні потреби на оборону.

У серпні НБУ повідомив, що очікує зростання економіки на 2,1% за підсумками року.