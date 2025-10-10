Мінекономіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%

Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%, у той час як Світовий банк погіршив свій прогноз до 2%.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, раніше Світовий банк у своїх прогнозах розраховув на закінчення війни Росії проти України, і зростання наступного року прогнозувалося вище.

"Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5% і ми цей прогноз тримаємо", – пояснив Соболев.

За попередніми оцінками Мінекономіки в серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було зафіксоване зростання ВВП більш як 5%, приблизно 5,3%.

Головними драйверами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і у аграрній сфері.

"У другій половині цього року буде підвищене зростання. І це буде характерно відрізняти нас від того, що у Росії", – зазначив міністр. Віе зауважив, що у ворога зростання з кожним місяцем зростання уповільнюється і впаде зрештою до нуля.

Водночас у нас протягом вересня і жовтня буде зростання 3-4%, сказав він.

Нагадаємо:

Світовий банк знизив прогноз зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році на понад 3%.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%, і залишив незмінним прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови закінчення війни Росії проти України.