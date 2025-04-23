Морква в Україні за рік подорожчала в 4,5 рази

Морква в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє EastFruit.

Зокрема, за їхніми розрахунками, місцеві фермери продають моркву в середньому на 21% дорожче, ніж тиждень тому. Коренеплоди пропонуються до продажу в діапазоні 30-40 грн/кг.

За словами учасників ринку, подорожчання моркви зумовлене досить високим попитом в умовах обмеженої пропозиції. Гуртові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Нагадаємо:

Вартість столових буряків в Україні в середньому вдвічі вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Українські фермери наприкінці минулого тижня відвантажували цибулю не дешевше 14-20 грн/кг, що в середньому на 55% дорожче, ніж тижнем раніше.

Українські тепличні комбінати наприкінці минулого тижня почали продавати огірки по 75-125 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.