В Україні буряк коштує вдвічі дорожче, ніж торік

Вартість столових буряків в Україні в середньому вдвічі вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зокрема, з початку квітня поточного року в Україні на ринку столових буряків відзначається поступове зростання цін, спровоковане різким сплеском попиту.

За словами виробників, попит на коренеплоди вже можна назвати ажіотажним. Запаси цієї продукції господарствах стрімко скорочуються, тоді як кількість заявок для придбання гуртових партій буряків постійно зростає.

Така ситуація дозволила фермерам майже щодня підвищувати відпускні ціни.

За підрахунками EastFruit, оптові ціни на буряк складають 20-26 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Підвищення цін гравці ринку пов’язують із суттєвим скороченням виробництва столових буряків в Україні цього сезону, насамперед через несприятливі погодні умови в Україні влітку 2024 року. Як результат, зараз більшість фермерів вже завершили сезон реалізації, а запаси цієї продукції в сховищах інших господарств вже виснажені.

Більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зростання цін на буряки. Оскільки попит на ці коренеплоди продовжує зростати, а пропозиція швидко скорочується.

Нагадаємо:

Вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, за рік зросла на 24% – з 734,77 грн до 912,52 грн.