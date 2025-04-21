На українському ринку подешевшали тепличні огірки: яка їхня вартість

Українські тепличні комбінати наприкінці минулого тижня почали продавати огірки по 75-125 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що тепла погода помітно прискорила дозрівання місцевих овочів. Вибірки огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються, тому через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни.

При цьому, за словами представників тепличних комбінатів, попит на огірки суттєво знижується. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг.

За даними EastFruit, тепличний огірок в Україні надходить у продаж у середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Вартість столових буряків в Україні в середньому вдвічі вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Українські фермери наприкінці минулого тижня відвантажували цибулю не дешевше 14-20 грн/кг, що в середньому на 55% дорожче, ніж тижнем раніше.