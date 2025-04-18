В Україні цибуля подорожчала на понад 50% за тиждень: скільки коштує

Українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 14-20 грн/кг, що в середньому на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Суттєве подорожчання ключові гравці ринку пов’язують із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеною закупівельною активністю гуртових компаній.

Зазначається, що попит на цибулю зростає щодня за умов гострого дефіциту пропозиції якісної продукції. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, зараз зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.

За підрахунками аналітиків, зараз цибуля в Україні вже коштує в середньому на 59% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку учасників ринку, зростання вартості цибулі збережеться аж до масового надходження нового врожаю.

Нагадаємо:

Вартість столових буряків в Україні в середньому вдвічі вища, ніж за аналогічний період минулого року.