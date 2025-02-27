На українському ринку морква коштує в 3,6 рази дорожче, ніж торік

Українські фермери продають моркву в 3,6 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє аналітичне видання EastFruit.

Зазначається, що нині українським господарствам вдається вести продаж моркви за ціною 27-34 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Насамперед, за словами аналітиків, подорожчанню сприяє підвищений попит на цю продукцію: моркву активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. При цьому пропозиція на ринку якісних коренеплодів дещо обмежена, оскільки ряд господарств утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.

Учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.

Нагадаємо:

Станом на 27 лютого ціни на цибулю в Україні склали 7-13 грн/кг, що на 12% вище, ніж на початку тижня.