В Україні за декілька днів впали ціни на цибулю: скільки вона коштує

З початку цього тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12% – до 7-13 грн/кг.

Про це пише аналітичне видання EastFruit.

Зниження цін виробники пояснюють різким погіршенням якості продукції. Багато хто закладав у сховища вологу цибулю, яка в умовах теплої зими почала швидко проростати.

Експерти зазначають, що ціни на оптові партії цибулі середньої та низької якості вже озвучуються в діапазоні 4-6 грн/кг, але активність покупців у цьому сегменті дуже низька.

Як додають експерти, ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року. Більше того, за підсумками поточного тижня ціни на внутрішньому ринку можуть досягти мінімального значення як мінімум за останні 4 роки.

Нагадаємо:

Станом на 20 лютого білокачанна капуста в Україні надходила у продаж у середньому в 4,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Фермери продавали її за ціною 32-38 грн/кг.