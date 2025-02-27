На украинском рынке морковь стоит в 3,6 раза дороже, чем в прошлом году

Украинские фермеры продают морковь в 3,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает аналитическое издание EastFruit.

Отмечается, что сейчас украинским хозяйствам удается вести продажу моркови по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Прежде всего, по словам аналитиков, подорожанию способствует повышенный спрос на эту продукцию: морковь активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. При этом предложение на рынке качественных корнеплодов несколько ограничено, поскольку ряд хозяйств воздерживаются от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

Участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен.

Напомним:

По состоянию на 27 февраля цены на лук в Украине составили 7-13 грн/кг, что на 12% выше, чем в начале недели.