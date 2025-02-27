В Украине за несколько дней упали цены на лук: сколько он стоит

С начала этой недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12% - до 7-13 грн/кг.

Об этом пишет аналитическое издание EastFruit.

Снижение цен производители объясняют резким ухудшением качества продукции. Многие закладывали в хранилища влажный лук, который в условиях теплой зимы начал быстро прорастать.

Эксперты отмечают, чтоцены на оптовые партии лука среднего и низкого качества уже озвучиваются в диапазоне 4-6 грн/кг, но активность покупателей в этом сегменте очень низкая.

Как добавляют эксперты, цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. Более того, по итогам текущей недели цены на внутреннем рынке могут достичь минимального значения как минимум за последние 4 года.

Напомним:

По состоянию на 20 февраля белокочанная капуста в Украине поступала в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Фермеры продавали ее по цене 32-38 грн/кг.