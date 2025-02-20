На українському ринку капуста коштує в 4,5 рази дорожче, ніж торік
Наразі білокачанна капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.
Водночас капуста в Україні в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня і коштує 32-38 грн/кг.
"Якщо ще з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на цей овоч, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціну на цю продукцію у бік зниження", – йдеться в повідомленні.
Проте господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на капусту активізується ближче до кінця поточного місяця.
Нагадаємо:
Наприкінці січня капуста коштувала 34-40 грн/кг, що було на 15% вище, ніж тижнем раніше.