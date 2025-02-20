На українському ринку капуста коштує в 4,5 рази дорожче, ніж торік

Наразі білокачанна капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Водночас капуста в Україні в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня і коштує 32-38 грн/кг.

"Якщо ще з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на цей овоч, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціну на цю продукцію у бік зниження", – йдеться в повідомленні.

Проте господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на капусту активізується ближче до кінця поточного місяця.

Нагадаємо:

Наприкінці січня капуста коштувала 34-40 грн/кг, що було на 15% вище, ніж тижнем раніше.



