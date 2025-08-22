Зросли надходження до держбюджету від "податку на Google": найбільші платники

У першому півріччі 2025 року міжнародні компанії – нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, це на 16,2 млн доларів США (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначається, що про нараховані суми податку прозвітували 132 особи – нерезиденти. Найбільші платники: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Також зростає кількість осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141 (на 16 більше, ніж торік), інформує Карнаух.





