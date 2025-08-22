Выросли поступления в госбюджет от "налога на Google": крупнейшие плательщики

В первом полугодии 2025 года международные компании - нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинцам, перечислили в бюджет 85,7 млн долларов США и 76,5 млн евро.

Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам,это на 16,2 млн долларов США (+23%) и 15,9 млн евро (+26%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, чтоо начисленных суммах налога отчитались 132 лица - нерезиденты. Крупнейшие плательщики: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и тому подобное.

Также растет количество лиц-нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам. Сегодня их уже 141 (на 16 больше, чем в прошлом году), информирует Карнаух.





