Квартирне питання: яку частину зарплати потрібно витратити на оренду житла

На оренду однокімнатної квартири в Києві продавцю-консультанту потрібно витратити 76% зарплати, водію – 52%.

Про це йдеться в дослідженні ЛУН та Work.ua.

Якщо водій захоче орендувати двокімнатну квартиру в Києві, то її оренда складе вже понад 72% його місячної заробітної плати, а для продавця-консультанта – 105%.

Так само водій не може собі дозволити орендувати трикімнатну квартиру в столиці, адже середня вартість оренди складає 123% його зарплати.

Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата цієї професії становить лише 112% від середньої вартості оренди.

Натомість у Львові винаймати однокімнатну квартиру продавцю-консультанту ще дорожче – 83% від зарплати. А в Одесі ситуація для цієї професії значно краща – 41% зарплати треба витратити на оренду однушки.

Нагадаємо:

29 січня в Україні почав працювати новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.