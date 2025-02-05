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Квартирне питання: яку частину зарплати потрібно витратити на оренду житла

Альона Кириченко — 5 лютого, 15:53
Квартирне питання: яку частину зарплати потрібно витратити на оренду житла
Getty Images

На оренду однокімнатної квартири в Києві продавцю-консультанту потрібно витратити 76% зарплати, водію – 52%.

Про це йдеться в дослідженні ЛУН та Work.ua.

Якщо водій захоче орендувати двокімнатну квартиру в Києві, то її оренда складе вже понад 72% його місячної заробітної плати, а для продавця-консультанта – 105%.

Так само водій не може собі дозволити орендувати трикімнатну квартиру в столиці, адже середня вартість оренди складає 123% його зарплати.

Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата цієї професії становить лише 112% від середньої вартості оренди.

Натомість у Львові винаймати однокімнатну квартиру продавцю-консультанту ще дорожче – 83% від зарплати. А в Одесі ситуація для цієї професії значно краща – 41% зарплати треба витратити на оренду однушки.

Нагадаємо:

29 січня в Україні почав працювати новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.

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Квартирне питання: яку частину зарплати потрібно витратити на оренду житла
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