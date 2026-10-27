Оператори дата-центрів орендуватимуть держмайно без аукціону – Корецький

Уряд спростив оренду державного та комунального майна для бізнесу та цифрової інфраструктури, які постраждали через російську агресію: компанії зможуть орендувати такі приміщення без аукціону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Надавачі хмарних послуг і послуг дата-центрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи зможуть орендувати приміщення без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання", – написав він у Телеграм.

За його словами, так бізнес швидше знаходитиме нові площі та відновлюватиме роботу.

"Росія системно б'є по нашій цифровій інфраструктурі, зокрема по дата-центрах. Уряд вживає заходів, щоб захистити державні інформаційні ресурси та забезпечити безперебійну роботу електронних сервісів", – зазначив Корецький.

Також уряд спрощуємо оренду для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру, додав він.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр України доручив керівникам усіх органів виконавчої влади посилити кібербезпеку державних сервісів: терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію.

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.