Переселенцям в Україні почали видавати субсидію на оренду житла

29 січня в Україні почав працювати новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Програма спрямована на людей, які втратили житло через російську агресію.

Субсидію можуть отримати переселенці з окупованих територій або зон бойових дій, а також переселенці, чиє житло знищене і непридатне для проживання (і які не мають іншого житла на вільній території).

Субсидію видаватимуть за умови, що витрати сім'ї на оренду перевищують 20% сукупного доходу.

Зазначається також, що орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами, орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".

Розмір субсидії розраховується індивідуально, з огляду на середній дохід на члена сім'ї, кількість членів родини та вартість оренди в конкретному регіоні.

Програма також покриває податки орендодавця: ПДФО, єдиний податок, військовий збір.

Оформити субсидію можна у сервісних центрах Пенсійного фонду або ЦНАПах, а також онлайн через портал Пенсійного фонду або мобільний застосунок.

Нагадаємо:

У кінці грудня уряд запровадив субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб у межах ініціативи "Зимова підтримка". Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для переселенців.

Скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний уряду України.