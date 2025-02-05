Квартирный вопрос: какую часть зарплаты нужно потратить на аренду жилья

На аренду однокомнатной квартиры в Киеве продавцу-консультанту нужно потратить 76% зарплаты, водителю - 52%.

Об этом говорится в исследовании ЛУН и Work.ua.

Если водитель захочет арендовать двухкомнатную квартиру в Киеве, то ее аренда составит уже более 72% его месячной заработной платы, а для продавца-консультанта - 105%.

Так же водитель не может себе позволить арендовать трехкомнатную квартиру в столице, ведь средняя стоимость аренды составляет 123% его зарплаты.

Уборщица в Киеве не может себе позволить арендовать даже однокомнатную квартиру, поскольку средняя зарплата этой профессии составляет лишь 112% от средней стоимости аренды.

А вот во Львове снимать однокомнатную квартиру продавцу-консультанту еще дороже - 83% от зарплаты. А в Одессе ситуация для этой профессии значительно лучше - 41% зарплаты надо потратить на аренду однушки.

Напомним:

29 января в Украине начал работать новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья.