Вартість "автоцивілки" з нового року може суттєво зрости

З 1 січня 2025 року в Україні змінюються правила обов’язкового автострахування. Зокрема, розміри страхових виплат поступово збільшуватимуться до європейського рівня, що і підсумку може призвести до подорожчання "автоцивілки".

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Кінцева вартість залежатиме від низки інших чинників, зокрема конкуренції, андеррайтингової політики страховиків (оцінка ризиків), стратегії розвитку, аналізу збитковості, сегментації клієнтів за ризиковими ознаками та загальної ринкової ситуації в країні.

Генеральний директор МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро України) Олександр Берназюк припускає, що зважаючи на всі фактори, вартість "автоцивілки" може зрости на 50-70%. В цілому на ринку прогнозуються зростання у 2-2,5 раза середньої вартості.

Якщо для авто з невеликим об’ємом двигуна, з місцем реєстрації у Києві нині купити "автоцивілку" можна приблизно за 2,2 тис. грн, то з прогнозованим підвищенням її вартість становитиме 4,4 тис. – 5,5 тис. грн.

Придбати "автоцивілку" наразі можна за нижчими цінами, однак як вказувалось вище, виплати за нею у випадку ДТП будуть меншими. Тому в страховій компанії ARX рекомендують подбати про додаткове розширення відповідальності на суму покриття від 500 тис. грн до 4 млн грн для відшкодування потерпілій стороні зносу та збитків.

Тим не менш, з новим законом залишаться пільги на "автоцивілку" для певних категорій громадян: для учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю 1-2 груп. Вони матимуть знижку 50% від вартості страхового полісу.

Водій може отримати знижку лише на одне авто, яке є в його власності (тобто, попросити знайомого УБД купити поліс "не пільговику" не вийде) та не використовується в комерційних цілях, наприклад, як таксі.

Більше про зміни в обов’язковому автострахуванні, читайте у матеріалі ЕП: "Більші страхові суми, вищі ціни та пряме врегулювання: як зміняться умови "автоцивілки" в Україні".

Нагадаємо:

Верховна Рада 21 травня схвалила євроінтеграційний законопроєкт №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.