Мінекономіки розповіло про нові умови страхування воєнних ризиків

Завдяки ухваленим урядом змінам до держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків: розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Уряд спростив для підприємств-учасників програми страхування воєнних ризиків процедуру підтвердження збитків за зруйноване майно. Також він збільшив термін подання заявок на компенсацію страхових премій.

Для отримання компенсації у прифронтових регіонах уряд дозволив подавати одну загальну заяву на все майно та використовувати для підтвердження збитків ще й висновки судових експертів. А за компенсацією страхової премії підприємства тепер зможуть звертатись протягом усього періоду дії договору.

"Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

У міністерстві розповіли, які саме зміни передбачені урядовою постановою.

Для отримання компенсації за пошкоджене майно для підприємств у прифронтових регіонах скасували вимогу подавати окрему заяву на кожну пошкоджену або знищену одиницю майна.

Відтепер розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Це позбавить бізнес необхідності замовляти додаткові оцінки, якщо вже є результати експертизи.

Підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи (акти ДСНС/поліції/витяг з ЄРДР, підтвердження власності та оцінку збитків). Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до Реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки.

У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації (автомобілі, причепи, трактори тощо), не належать до категорії "виробниче обладнання". Відповідно, програма не покриватиме збитки за них.

Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб (наприклад, від страхової компанії), держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму.

Якщо виплата від третіх осіб надійшла після отримання державної компенсації і сумарно перевищила розмір реальних збитків, бізнес має повернути різницю державі.

Щодо компенсації страхових премій для підприємств по всій території України, уряд скасував 60-денний дедлайн з дати укладення договору. Тепер компанія може подати заявку на виплату компенсації починаючи з 31-го дня після укладення договору страхування та ще протягом 30 днів після його закінчення.

З'явився додатковий час для приєднання до програми. Так, підприємства, які уклали договори страхування після 1 січня 2026 року, але одразу не подали заяву, можуть звернутися до страховика щодо участі у програмі до 1 серпня 2026 року (раніше цей строк спливав 1 травня).

Спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в "основній діяльності".

Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації (до 3 млн грн на рік), орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах.

Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено 139 заяв, на 2,67 млрд грн ймовірної компенсації.

За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 7,9 млрд грн, потенційний обсяг компенсації складає 94,22 млн грн.

В травні перші чотири українські компанії вже отримали від держави часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування майна від воєнних ризиків на загальну суму 6,8 млн грн, зазначили у Мінекономіки.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна.