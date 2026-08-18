За половину 2026 року страхові виплатили 176 мільйонів гривень за воєнними ризиками

Страхові виплатили більше ста мільйонів за воєнними ризиками

У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 176,5 млн грн відшкодувань за воєнними ризиками.

Про це повідомляє Національна асоціація страховиків України (НАСУ).

Дані базуються на звітності 17 страхових компаній — учасників інформаційного обміну ПРІМА.

За даними НАСУ, страховики дедалі більше розширюють покриття: у першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків.

Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії.

Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 млн грн, із яких 898 млн грн припадає на пошкоджене майно.

Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку Lloyd's збільшився приблизно з 350 млн до 600 млн доларів. Ліміти DFC та ЄБРР становлять понад 125 млн і близько 110 млн доларів відповідно.

Нагадаємо:

Після змін до держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків: розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта.